Seleccionador de voleibol de Cabo Verde demite-se

12/04/2017 08:43 - Modificado em 12/04/2017 08:43

À frente da equipa técnica das selecções masculina e feminina de voleibol desde Junho de 2014, deixa agora o cargo alegando “ingerência inaceitável” da direcção federativa nos trabalhos da equipa técnica.

O seleccionador deixa o cargo denunciando a intromissão da Federação Cabo-verdiana de Voleibol (FCV) por solicitar a convocação de duas atletas não seleccionadas e a substituição dos técnicos-adjuntos, explicação enviada aos atletas e citada pela Inforpress.

Assim sendo, a Selecção Nacional, vê-se sem treinador numa altura importante para a modalidade, já que o país se prepara para acolher as eliminatórias da Zona II do Conselho Superior dos Desportos em África de acesso ao Mundial 2018, que acontece no Japão, competição em que o país está a lutar tanto em masculino como em feminino. A competição acontece na Cidade da Praia, de 28 a 30 Abril.

No entanto, apesar do adeus, o técnico italiano diz-se honrado por ter trabalhado com a Federação Nacional da modalidade que, a seu ver, tinha “estado a fazer um bom trabalho”.

Cabo Verde recebe as eliminatórias da Zona II do Conselho Superior dos Desportos em África, para o Mundial de 2018, de voleibol “indor” e de praia, estando marcados os jogos de 28 a 30 de Abril, na Cidade da Praia.

Cabo Verde está no mesmo lote das selecções nacionais do Gâmbia e do Senegal, tanto em masculino como em feminino.

Orazio Minneci foi designado pela direcção da Federação Cabo-verdiana de Voleibol (FCV) como novo seleccionador nacional, ocupando a vaga deixada pelo também italiano Luca Privitera.

Entretanto, em relação à modalidade, o Presidente da Federação António Rodrigues afirma que a ilha de São Vicente não irá receber nenhuma prova internacional enquanto o polidesportivo Oeiras, em Monte Sossego, continuar no estado lastimável em que se encontra, sem condições.