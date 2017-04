Expavi: “Guerra Santa” é o novo álbum do cantor

12/04/2017 08:38 - Modificado em 12/04/2017 08:38

Jair Almeida Expavi, cantor, natural da ilha de São Vicente, residente nos Estados Unidos da América, pertence a uma família de músicos e hoje é considerado um dos melhores rappers crioulos cabo-verdianos.

Expavi afirma que nasceu no meio da música, pois a maioria da sua família é formada por cantores e desde sempre tentou manifestar o seu talento pela música no estilo Rap.

O cantor lançou, recentemente, um novo álbum musical com o título “Guerra Santa”. O mesmo pensa em divulgar o seu trabalho no mês de Agosto ao vivo em Cabo Verde, todavia, ainda falta confirmar a data do show.

Este recente trabalho musical do cantor deverá ser lançado este mês nas plataformas digitais. O álbum musical contém um único ritmo musical, o Hip Hop.

De acordo com Expavi, o álbum contém 15 faixas com a participação especial dos cantores, Cee Jay Sena, Black God, GG, Mark Delman, Bieitch, Dj Letra, Cadillac Djack e Mellise Andrade, “tudo num só estilo musical ‘Rap’”.

Conforme nos adiantou, o nome do seu novo trabalho “Guerra Santa” tem por objectivo demonstrar aos seus fãs a sua preocupação pela perda da nossa identidade, isto é, o álbum encontra-se focado no lado onde Jesus Cristo é o Rei, ou seja, o Rap Crioulo está a fazer um trabalho consciente para uma sociedade melhor.

O novo álbum musical do cantor “Guerra Santa” retrata temas de carácter social e político, nomeadamente: violência, conflitos entre religiões, desordens familiares e outros.

Relativamente às suas conquistas e realizações, Expavi diz que a sua maior conquista, até agora, foi ter ganho a consciência do que a música lhe ensinou e realça que “conheci muitas pessoas e pisei muitos palcos, o sonho de muitos artistas, e pretendo continuar a levar a minha mensagem para os meus fãs através da música”, considera.

Por último, Expavi considera-se um cantor realizado e feliz, “sou um homem realizado e amo o que faço”, afirma.