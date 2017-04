Emiliano Carvalho promove actividades de voo para as crianças das Aldeias SOS

12/04/2017 08:36 - Modificado em 12/04/2017 08:36

O instrutor de parapente e asa delta, Emiliano Carvalho, tem vindo a desenvolver actividades de voo para algumas crianças das Aldeias SOS aqui em Cabo Verde. Vinte e nove crianças levantaram voo e foi uma das primeiras experiências de cabo-verdianos a praticarem esse tipo desporto no nosso País.

Essas actividades decorreram nos dias 19 de Março, na ilha de São Vicente e 6 e 7 de Abril na ilha de Santiago. As crianças beneficiadas foram o Centro Social SOS da cidade do Mindelo, a Aldeia SOS de São Domingos e a Aldeia SOS da Assomada.

De acordo com Emiliano Carvalho, o objectivo da realização dessa actividade foi o de alertar para o trabalho desenvolvido pelas Aldeias Infantis SOS e de promover os desportos aéreos, em particular, o parapente.

“Alertar para o trabalho desenvolvido pelas Aldeias Infantis SOS, dar visibilidade às necessidades das crianças e promover os desportos aéreos, em particular, o parapente, que são ainda uma novidade em Cabo Verde e que, espero, possam começar a crescer, tal como o número de praticantes a nível nacional”, afirma Emiliano Carvalho.

Acrescenta que “qualquer pessoa ou empresa pode apoiar as aldeias, também através de donativos, com locais de recolha de fundos espalhados um pouco por todo o país”.

Emiliano Carvalho afirma que propôs também realizar essa actividade com a Associação Colmeia que trabalha com crianças e jovens com necessidades especiais, mas não foi possível.

“Queria muito que a Associação Colmeia participasse nesta actividade, mas não foi possível devido a impedimentos de última ordem da Associação”, disse.

Por fim, Emiliano Carvalho deixa a sua disponibilidade para outros projectos sociais e diz que “se alguma associação ou empresa estiver interessada, será uma questão de entrarem em contacto comigo ou com a empresa (através de info@asasdecaboverde.com)”, frisa.