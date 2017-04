JHA: “Impressionou-me a autenticidade de Marcelo Rebelo de Sousa”

O Chefe de Estado Português ganha mais uma admiradora, visto que a Presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, reconhece que ficou impressionada com a autenticidade de Marcelo Rebelo de Sousa e que este merece um aplauso do partido que representa.

“Impressionou-me a autenticidade de Marcelo Ribeiro de Sousa e tocou-me, particularmente, o compromisso reafirmado por ele, com Cabo Verde, tendo prometido continuar a tudo fazer para que Portugal possa ser um aliado e uma voz de Cabo Verde no mundo e, em particular, na Europa”, lê-se no perfil do Facebook de Janira Hopffer Almada, após ter participado na Sessão Solene de Boas-Vindas ao Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, na Assembleia Nacional.

Com o lema de estar sempre ao lado de Cabo Verde e defender os interesses do país, Janira Hopffer Almada aplaude o Presidente da República Portuguesa, justificando que “quem defende Cabo Verde merecerá sempre o nosso aplauso e, para nós, quem é amigo de Cabo Verde também é nosso amigo”.

Por outro lado, a chefe da oposição, relembra que se deve destacar a credibilidade que o país já conquistou na cena internacional, “sobretudo nos últimos anos de governação e que nos tem permitido contar com um grande apoio de parceiros externos, sendo Portugal por excelência devido às relações históricas, um percurso comum, com uma expressiva comunidade cabo-verdiana residente e que sintetiza a amizade e cumplicidade existente entre estes dois países irmãos”.

Foto FB Janira H. Almada