Forças Armadas de Cabo Verde e da Marinha Portuguesa realizam exercício conjunto

12/04/2017 08:30 - Modificado em 12/04/2017 08:30

No âmbito da visita do Navio NRP “Álvares Cabral” ao nosso país, as Forças Armadas de Cabo Verde e as Forças Armadas da Marinha Portuguesa realizam desde ontem até hoje dia 12, uma acção de Exercício Conjunto no Município de Pedra Badejo.

O exercício conjunto denominado “Salvar vidas” entre as Forças Armadas de Cabo Verde e as Forças Armadas da Marinha Portuguesa decorre de 11 a 12 de Abril no Município de Pedra Badejo, Concelho de Santa Cruz.

O fito do exercício “Salvar vidas” é treinar e operacionalizar as Forças Armadas Cabo-verdianas para a questão da ajuda humanitária, busca, salvamento e resgate de vítimas de catástrofe. De acordo com a nota de imprensa enviada aos órgãos de comunicação, o cenário do exercício de ajuda humanitária em caso de catástrofe acontece hoje dia 12 de Abril, na Cidade de Pedra Badejo.

O evento conta com a presença de S. E. o Chefe do Estado-Maior, Major-General Anildo Emanuel da Graça Morais e do Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Sr. Carlos Alberto Silva.

O Navio Álvares Cabral irá efectuar um resgate de um indivíduo evacuado de uma área de difícil acesso para o serviço sanitário montado no centro da cidade (em tenda) para, de seguida, ser conduzido para a embarcação onde receberá assistência.

O desembarque administrativo dos Fuzileiros Navais cabo-verdianos e portugueses ocorreu ontem na Praia de Achada Igreja. Na sequência do exercício, decorre no Concelho de Santa Cruz uma feira de saúde que conta com o envolvimento de médicos militares das duas Forças Armadas em exercício e ainda com consultas de diversas especialidades.