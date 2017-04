9º Episódio da série: Desvendado o 1.º processo contra a CRASDT

12/04/2017 08:28 - Modificado em 12/04/2017 08:28

Neste Video, cinco antigos monitores e/ou dirigentes do Orfanato da CRASDT, bastante arrependidos pelo que fizeram, vêm começar a contar, na primeira pessoa e detalhadamente, toda a TERRÍVEL História que ocultamente se passou no interior do Orfanato da CRASDT, relatando nomeadamente os nomes dos açoitadores, os tipos de castigos duros e injustos (tanto açoites físicos, como castigos psicológicos e jejuns) que eram praticados contra as crianças do Orfanato da CRASDT, como os açoitadores na altura viam as crianças não como humanos, e o terrível e satânico carácter, impiedade e crueldade, que eles açoitadores das crianças do Orfanato da CRASDT, na altura tinham e viviam.

Este Episódio, é possívelmente o mais CHOCANTE de todos os episódios até aqui publicados, pelo que se aconselha muita calma, serenidade e principalmente capacidade de compreensão e de perdão, em especial às pessoas mais sensíveis.

O vídeo deixa também mais claro, o verdadeiro carácter de muitos dos antigos monitores e/ou dirigentes do Orfanato da CRASDT, hoje ex-membros da CRASDT, que todavia até ainda se recusam a revelar as suas próprias culpas e a confessarem todo o Mal que fizeram, mas insistem em deitar toda a culpa do sucedido, únicamente sobre o humilde e inocente homem de DEUS, Inácio Cunha, que todavia nunca teve nada a ver com o sucedido no Orfanato da CRASDT.

O vídeo deixa ainda mais claro, o verdadeiro carácter dos queixosos, pois que muitos deles, conhecendo muito bem essa história e um deles tendo sido mesmo um dos maiores açoitadores de crianças no seio do Orfanato da CRASDT, mesmo assim se vierem queixar do Inácio Cunha…