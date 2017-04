Post: Procura-se rapaz dotado para sexo com turistas

12/04/2017

Há muito que se fala que as ilhas de Cabo Verde se estão a transformar num grande destino para o turismo sexual, uma prática que se tem intensificado com o tempo. Fala-se de turismo sexual e envolve todos, mulheres e homens.

Por estes dias a navegar pela rede social Facebook, deparámo-nos com um post de uma mulher, não é possível ver a cara porque o seu perfil não tem uma foto de identificação, que mostra claramente estar à procura de sexo, afirmando que está de férias na ilha de São Vicente e que procura “rapaz dotado para sexo com turistas”.

Ela não poderia ser mais explícita, basta entrar em contacto com ela por mensagem privada e, ela transforma-se no intermediário entre o cliente e o “prestador de serviço”.

São muitos os comentários, uns pedindo mais informações e outros simplesmente criticando a atitude da mulher que, em contacto, referiu que estava à procura de companhia para alguns amigos que estão de viagem marcada pelas ilhas e que procuram “actividades extras”.

Portanto, ao que parece, a internet está a transformar Cabo Verde num destino de turismo sexual cada vez mais forte, já que os turistas ainda antes de chegarem ao destino já publicam ou arranjam formas de conseguir envolver-se sexualmente com alguém evitando, desta forma, de perder tempo e terem de procurar pelas ruas o encontro, ou encontros sexuais, já que grande parte da motivação da viagem é o de se envolverem em relações sexuais. Este envolvimento sexual é normalmente de natureza comercial, isso porque pagam pelo serviço prestado.

A Organização Mundial do Turismo (OMT) (1995) define o turismo sexual como “viagens organizadas dentro do seio do sector turístico ou fora dele, utilizando, no entanto, as suas estruturas e redes, com a intenção primária de estabelecer contactos sexuais com os residentes do destino”.

Não existem dados oficiais, mas tem-se verificado um número crescente de jovens à procura destes serviços. É sobre exploração e turismo sexual em áreas com forte presença de estrangeiros, o que são coisas absolutamente diferentes.

Este post é o relato de coisas que estão a acontecer no dia-a-dia.