Mãe de Lidiane Lopes: “A correr em nome de Cabo Verde, entretanto, nem dinheiro para comprar um pão”

12/04/2017 08:09 - Modificado em 12/04/2017 08:09

Maria Gomes, mãe da atleta olímpica Lidiane Lopes está indignada com as autoridades cabo-verdianas associadas ao desporto, uma vez que as acusa de terem abandonado a filha em Portugal sem atribuição de uma bolsa para que se possa sustentar.

“A correr e correr para levar o nome de Cabo Verde além-fronteiras, entretanto, nem dinheiro para comprar um pão tem. Assim não dá. Cabo Verde estreia-se nos Jogos Olímpicos com Lidiane nos 100 metros. Estou a pedir que apoiem a minha filha com pelo menos uma bolsa para que ela possa ficar tranquila e não passar por dificuldades e problemas”, diz a mãe da atleta em entrevista à Inforpress.

Maria Gomes diz estar indignada e aproveita a visita do Ministro do Desporto no fim-de-semana no Sal para apelar que seja feita “justiça desportiva” para com a sua filha e atleta, Lidiane Lopes. Esta que representou Cabo Verde em vários países do mundo, inclusive nos jogos Olímpicos no Brasil, agora está em Portugal “sem dinheiro para comprar um pão quanto mais, passe de transporte público”. Neste sentido, a mãe apela para que seja concedida, pelo menos, uma bolsa à atleta e que também haja reconhecimento pelo trabalho que a filha fez por Cabo Verde.

Por outro lado, o Ministro do Desporto, perante o apelo desta mãe explica que “tem que ser a Federação de Atletismo a candidatar Lidiane como atleta de alto nível e de alta competição, junto do Comité Olímpico Internacional e da Bolsa Jovem para que possa ter acesso a essa bolsa”, justificando que o mesmo não tem competência técnica para tomar iniciativa no sentido da atribuição de um apoio financeiro a Lidiane Lopes. O Presidente da Câmara do Sal, por sua vez, assegura que o problema da atleta cabo-verdiana “já está resolvido”, tendo a Câmara deliberado um apoio financeiro à Lidiane, através da Bolsa Jovem Atleta já que “está a contribuir” para a promoção de Cabo Verde.