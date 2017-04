São Vicente: A Associação “Kriol-Itá” e o HBS comprometem-se a promover o desenvolvimento sanitário da ilha de São Vicente

11/04/2017 08:33 - Modificado em 11/04/2017 08:33

Os membros da Associação “Kriol-Itá” encontravam-se nos dias 3 a 8 de Abril, na Cidade do Mindelo, em São Vicente, a realizarem intervenções cirúrgicas no HBS, Hospital Baptista de Sousa. A equipa era composta por 3 cirurgiões, 2 anestesistas pediátricos, médicos e enfermeiros.

Kriol-Itá, fundada há dois anos, foi criada na Itália, com sede na Via Cesare Ferrero Di Cambiano, define-se como uma Associação de Amizade Itália – Cabo Verde sem fins lucrativos, cujo objectivo é promover, consolidar a amizade e o desenvolvimento das relações entre Itália e Cabo Verde no plano cultural, científico, desportivo e socioeconómico de modo a favorecer a solidariedade e a colaboração para o crescimento das respectivas comunidades, entre outras formas de colaboração.

Fundada em 2015 por Italianos e cabo-verdianos, é uma associação transnacional. A ideia da sua criação surgiu para fortalecer as relações de amizade entre Itália e Cabo Verde.

De acordo com o Presidente da Kriol-Itá, Maria Silva, estavam programadas 30 intervenções cirúrgicas em crianças com malformações congénitas, todavia, só foram operadas 25 crianças.

“Durante a nossa estadia aqui em Cabo Verde estavam programadas 30 intervenções em crianças com problemas urológicos, malformações congénitas que seriam submetidas a intervenções cirúrgicas pela nossa equipa, mas só conseguimos operar 25 crianças”, realça Maria Silva, Presidente da Associação. Esta conta que as outras crianças não foram operadas, porque tinham problemas do coração e, considera que “não seria oportuno realizar operações cirúrgicas a essas crianças. No entanto, não as abandonaremos, antes pelo contrário, iremos acompanhá-las”.

Silva conta que para além das intervenções cirúrgicas realizadas em crianças com malformações congénitas, surgiu outro caso no Hospital. “Uma criança com o ventre totalmente aberto que nasceu com apenas 34 semanas e teve que ser evacuada para a cidade da Praia e operada pelo nosso cirurgião especializado no assunto, Dr. Fabrizio Gennari”.

Acrescenta ainda que “a criança teve sorte, foi um milagre! Estamos contentes por isso. A pequena Rivania tornou-se agora na mascote da nossa associação”, adianta Maria Silva.

Conforme nos adiantou Silva, valeu a pena ter vindo ao nosso País e ter salvado a vida dessas crianças e realça que “contribuímos dessa forma para que todas as crianças que foram operadas tenham uma vida melhor, ou seja, uma qualidade de vida melhor, pois foram operadas malformações importantes”.

Entretanto, a Associação aproveitou o momento para assinar um Protocolo de Parceria com o Hospital Baptista de Sousa. O mesmo visa o lançamento das bases de colaboração entre a Associação de Amizade Itália – Cabo Verde, “Kriol-Itá” e o Hospital Baptista de Sousa, os termos e as condições em que as duas partes se comprometem a promover o projecto de voluntariado e de saúde na ilha de São Vicente, nas áreas da pediatria, neonatologia, cirurgia geral e pediátrica, laparoscopia (diagnóstica e terapêutica) e cirurgia urológica.