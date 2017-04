Campeonato feminino: Mindelense vence Benz Táxi no clássico da quarta jornada

11/04/2017 08:30 - Modificado em 11/04/2017 08:30

O jogo entre as detentores do título, o Mindelense, e o Benz Táxi, foi sem dúvida o jogo grande da jornada 4 do Campeonato Regional, jogo este em que as Leoas da rua de Praia, conseguiram vencer pela margem mínima as comandadas de Benz, por uma bola e retomaram de novo a dianteira do Campeonato Regional.

Num duelo importantíssimo para a luta do título de campeão desta época, no último jogo da jornada, Mindelense e Benz Táxi entraram em campo já sabendo de antemão que o Madeirense tinha vencido o seu jogo e, por isso, estava na liderança isolada da competição. Ou seja, a pressão para este jogo para ambas as partes era elevadíssima, tendo em conta que o campeonato é curto, os duelos directos sem dúvida serão as chaves do título.

Mesmo no meio das adversidades, as campeãs em título conseguiram ultrapassar as dificuldades encontradas pela frente, isto ao cair do pano, quando a camisola 7 Esquerdinha que regressava após lesão deu os três pontos para as comandadas de Gusto. Três importantíssimos pontos que devolveram a liderança ao Mindelense de forma isolada.

Noutro jogo da jornada, o Madeirense que entrara em campo em primeiro lugar para defrontar a equipa do Falcões do Norte não deu hipóteses às de Chã de Alecrim, vencendo por cinco bolas sem resposta. Os golos do encontro foram apontados por Cavol (3), Pau e Lotche. Com este resultado e contrastando com o resultado do clássico da jornada, a equipa de Maderalzinho isola-se no segundo posto a apenas dois pontos da liderança do Mindelense. Na próxima jornada, haverá um escaldante Mindelense x Madeirense que certamente promete ser renhido até ao fim, um jogo importantíssimo para a luta do título.

No outro confronto da jornada entre equipas da parte baixa da tabela, a Real Sociedade conseguiu vencer à tangente a equipa do Ribeirense por uma bola. O único tento da partida foi apontado pela camisola 8, Mónica, no decorrer da segunda parte. Com este resultado, as comandadas de Torrod deixam a parte baixa da tabela, deixando para trás nas duas últimas posições o Falcões do Norte e o Ribeirense.

Classificação da quarta jornada:

1- Mindelense 12 pontos; 2- Madeirense 10 pontos; 3- Benz Táxi 7 pontos; 4- Real Sociedade 4 ponto; 5- Falcões do Norte 1 ponto; 6- Ribeirense 0.