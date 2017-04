HBS: Já há luz verde para a realização de exames de mamografia

11/04/2017 08:26 - Modificado em 11/04/2017 08:26

Após mais de um ano da instalação e inauguração do aparelho de exames de mamografia, a nova direcção do Hospital Baptista de Sousa anuncia a sua entrada em funcionamento ainda no mês de Abril. A directora do HBS, Ana Brito, justifica o atraso com a falta de condições e de segurança para os pacientes e profissionais. Uma vez que se estão a receber obras de requalificação, a responsável acredita que brevemente iniciarão as marcações dos exames.

A prevenção e o diagnóstico precoce do cancro da mama têm sido uma preocupação no sector da saúde, no entanto, as respostas para combater a doença ainda são insuficientes. O Hospital Baptista de Sousa esteve, durante vários anos, sem o serviço de exames de mamografia para despistar a doença, devido à falta de aparelho.

Há mais de um ano que o HBS, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian e o Rotary Club do Mindelo, instalou o aparelho de mamografia, contudo, para desespero dos pacientes o aparelho permaneceu inactivo.

Algumas mulheres residentes na ilha de São Vicente sentiram-se revoltadas com a situação que as obrigava a recorrer a clínicas privadas para a realização dos exames com a agravante que o INPS não assumia os reembolsos”. Porém, outras, não tendo condições financeiras para a realização dos mesmos no privado, optaram pela não realização.

Ana Brito, Directora do HBS, avançou que apesar da inauguração, não havia quaisquer condições de funcionamento. “A sala não estava adequada e não havia segurança para os utentes, pois estariam expostos à radiação e também não havia segurança para os técnicos de radiologia”.

Devido à falta de condições, o espaço recebeu obras de requalificação de modo a proporcionar maior segurança. A responsável desta unidade hospitalar veio trazer luz verde às utentes e tranquiliza-as garantindo que após a realização dos trabalhos o hospital deverá iniciar com as marcações dos exames, previsto ainda para finais de Abril.