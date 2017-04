Grupo Cordas do Sol: “Ceuzany está de volta”

11/04/2017 08:24 - Modificado em 11/04/2017 08:24

A artista cabo-verdiana Ceuzany Pires voltou a reintegrar o grupo Cordas do Sol, após quatro anos de carreira a solo. Em entrevista ao NN, Arlindo Évora responsável pelo grupo santoantoniense confirmou o regresso da artista. “A Ceuzany está de volta e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que ela continue a se sentir em casa por muito tempo”.

Arlindo Évora explica o regresso de Ceuzany Pires com uma movimentação de apelos por parte dos fãs e amigos, tanto da Ceuzany como do Cordas do Sol que constantemente reclamavam da saudade e curiosidade de revê-la de volta ou juntamente com eles no mesmo palco novamente.

Por outro lado, esclarece que sempre ficou a vontade de receber a artista de volta quando o “timing” permitisse de uma forma mais natural possível. “Felizmente, quatro anos depois, estamos mais crescidos, mais maduros e juntos de novo”.

Questionado sobre o regresso, o representante da banda adianta que “a Ceuzany está de volta e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que ela continue a se sentir em casa por muito tempo”.

Com um percurso muito forte feito pela banda, o grupo Cordas do Sol explica que Ceuzany faz parte da revolução contemporânea do Cordas do Sol juntamente com Bruce, Rossini e Abel. E admite que “toda a estratégica desenhada para o disco LUME DE LENHA, assim como a dinâmica de palco, a estética da apresentação, a evolução dos espectáculos ao vivo, foram todos conseguidos com a Ceuzany”.

Arlindo Évora considera a artista uma “voz excepcional em Cabo Verde”, aliada à sua personalidade muito própria. “Ela é natural e o poder do canto dela na nossa música, acaba por impor pela positiva em tudo o que a envolve. Também ela tem um senso profissional incrível”.

Quanto às expectativas, Arlindo revela que será de muitos concertos, digressões, acção social e, acima de tudo, contribuir para que a música e a cultura de Cabo Verde, se afirmem na diplomacia internacional como país, como povo expressivo, alegre e criativo

Destaca ainda a experiência da artista que sempre esteve envolvida em grandes exigências de produção, “onde a experiência e o conceito de falha Zero, têm tido resultados surpreendentes”.

O concerto estreia do Cordas do Sol e Ceuzany acontece nos dias 14, 15 e 27 no Paul, Ribeira das Patas e na Ilha do Fogo com a Festas de Nhô São Filipe. Portugal, Luxemburgo, Suíça e Holanda serão os próximos países a receberem a banda musical santoantoniense.