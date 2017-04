Capitania dos Portos de Barlavento prevê remoção do navio Soby na próxima semana

Desde 24 de Março que o navio se encontra adornado no cais de cabotagem do Porto Grande, procedente do porto da Praia. O desequilíbrio aconteceu na descarga dos contentores.

Soby, navio de transporte de cargas e de passageiros que opera nas rotas entre as ilhas do Barlavento e do Sotavento, já tem o seu plano de operações estruturado com a primeira fase, que é fazer com que este flutue para depois ser endireitado, para que fique na posição de navegabilidade e sua subsequente remoção.

A garantia foi dada pelo capitão dos Portos de Barlavento que avançou ainda que até hoje será assinado o contrato entre a companhia a quem será adjudicada a operação de remoção do navio do local onde se encontra adornado. “Na próxima semana iniciaremos as operações propriamente ditas”, afirma António Monteiro.

“Recolocar o navio na posição de navegabilidade constitui a primeira etapa da operação. E, posteriormente, será rebocado para a zona da Interbase com vista a uma avaliação e depois o armador irá ocupar-se dele”, explica o capitão dos portos.

O plano de resgate contou com recursos das diferentes entidades que vão estar envolvidas nas operações de remoção do navio.

Para que não surjam danos ligados ao ambiente, as autoridades marítimas e portuárias deram especial atenção aos riscos de danos ambientais. Uma possibilidade afastada, segundo informações recolhidas pela AMP junto da tripulação do navio, diz Monteiro. “Estamos um tanto ou quanto amenizados em relação a este aspecto tendo em conta que o combustível se encontra num tanque que está numa área bem protegida.

Faz saber António Monteiro que estão a ser feitas averiguações para se apurarem as causas do acidente e evitar futuros acidentes, “tomando as medidas correctivas para que acidentes com base nos mesmos erros não venham a acontecer”, conclui.