Facebook enche-se de homenagens ao jovem Rudy “a tristeza consome-nos”

11/04/2017 08:13 - Modificado em 11/04/2017 08:13

Amigos e familiares tentam manifestar a dor pela perda do Rudy, porém, por mais palavras que escrevam todos são unânimes de que não há nada que faça calar essa tristeza.

A violência com que o jovem foi assassinado revoltou a sociedade mindelense e muitos amigos choram pela perda que caracterizam como “desesperante”. Para além da dor que não se quer calar, também o apelo à “stop violência” é o que mais se lê na rede social principalmente dos mindelenses.

“Descansa em paz, Rudy e que Deus te acolha nos Seus braços. Não te preocupes que a justiça pode tardar, mas não falha”. “Stop à violência” escreve a internauta Mónica. Muitos são aqueles que pedem para que a paz volte e gritam por justiça em Cabo Verde, que independentemente do que uma pessoa faça, nada justifica tirar-lhe a vida.

Juel Rodrigues aconselha a “blindar o corpo e a alma de amor, porque o mundo não está bom”. O sentimento é que a terra de “Morabeza” se está a transformar num ninho de violência, é uma das conclusões do internauta Djony, que pede a Deus que olhe por São Vicente.

O primo e amigo de Rudy escreve-lhe uma carta no Facebook, mesmo sabendo que ele não a poderá ler. Elvis Tiene usa a escrita para mostrar como a perda do primo deixou um vazio devido à violência e lê-se:

“DEAR COUSIN/BROTHER…

venho por esta via escrever-te esta carta, mesmo sabendo que fisicamente não a poderás ler mas, bem lá no fundo, sabes daquilo que vai aqui dentro e, se calhar, dentro de muitos… tenho estado à tua espera ou aguardando a tua chamada… bem… mesmo sendo mera impressão minha, mas ultimamente tenho dado por mim a marcar o teu número para falarmos sobre aquele projecto… em segundos a realidade chega para me lembrar que nunca mais irei escutar: “MANERA PRIME? SUAVE?”, mesmo que dentro dessa minha cabeça confusa continue a ouvir a tua voz, a minha alma anda à tua procura por aí, mesmo sabendo que o teu corpo já cá não está. Tava aqui a lembrar dos planos, dos sonhos que nos moviam, das nossas esperanças e das nossas lutas… das nossas perdas e dos nossos ganhos, das vitórias e das derrotas…. mas nada se compara com essa derrota que sofri agora… desta, nunca mais recuperarei… queria-te contar como está a nossa avó… ELA simplesmente está acabada… de rastos e sem esperanças… chama por ti todos os dias…. até a mesa para o jantar ELA compôs para VOCÊ…. Enfim, a tristeza consome-nos… a tua falta é geral, todos os teus amigos têm aparecido e, sabes, até os teus inimigos…. CURIOSO NÊ, parece que até eles sentem a tua falta, pois…. a inveja acabou…. pensam que venceram, mas a verdade é que estavam a lutar contra nada, porque TU, NUNCA FOSTE INIMIGO DE NINGUÉM, o mal nunca teve lugar na tua vida… a inveja que levou quem quer que seja a fazer isso, foi vã e perdurará para sempre, e sabes porque? TU só tinhas (muito precioso e, infelizmente, só disponível para alguns) a tua SIMPATIA, o teu CARINHO para com as pessoas, a COMPAIXÃO, o teu STYLE, de resto tudo que os HATERS viam em TI, era ilusão pois nada daquilo era teu. O que querias era trabalhar todos os dias, levantando-te às 7 da manhã, mesmo quando te ias deitar às 4 da manhã… de resto o que te quero dizer é para olhares por nós e que, se por acaso vires o meu PAI, diz-LHE que tenho muitas saudades DELE, e que lhe agradeço por tudo aquilo que ele me ensinou e me deu. Que DEUS TE receba na melhor das casas do CÉU, onde quem fez isso contigo jamais irá entrar… Aquele abraço do teu irmão que te guarda na memória e no coração, Deus te Abençoe AMÉM…”