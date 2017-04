Campeonato sub-17: Batuque e Geneva goleiam e lideram com o mesmo número de pontos

11/04/2017 07:10 - Modificado em 11/04/2017 08:11

As equipas juniores do Batuque e do Geneva, venceram os seus respectivos jogos desta jornada e ampliaram a vantagem para a concorrência directa para três pontos. O Batuque cilindrou a equipa do F.C Derby por 11 bolas sem resposta, por seu lado, o Geneva goleou a formação do Falcões do Norte, desta feita por 5 bolas sem resposta e juntou-se ao Batuque no pódio.

O Batuque cumpriu folga na jornada passada, e a equipa do Geneva colou-se na liderança após a vitória sobre o Estoril mas, após a folga, os jovens da escola do Batuque vieram com tudo e quem pagou a factura foi o Derby lanterna vermelha da prova. O destaque do jogo vai para o ponta de lança, Joshua que assinou um hat trick no encontro.

Por sua vez, o Geneva não quis ficar aquém do feito do Batuque e, imediatamente, aplicaram chapa cinco aos jovens de Chã de Alecrim. O estreante na prova está a fazer um belíssimo campeonato contando apenas com uma derrota no campeonato e neste momento segue na luta com o Batuque, estando neste momento no G4 de acesso ao Play-Off de apuramento para o campeão.

Já o Cantarera atuais campeões em título quando pareciam ter acertado o passo na jornada passada ao vencerem o Juventude, nesta jornada voltaram a dar um passo atrás na luta para a revalidação do título, isto após nova queda no campeonato desta feita aos pés da Zona Libertada, em que perderam por uma bola. De realçar que nesta jornada a equipa do Ponta d´Pom cumpriu a sua folga.

Resultados quinta jornada:

Estoril 3-1 juventude

Falcões 0-5 Geneva

Real Sociedade 0-1 Geração Benfica

Batuque 11-0 F.C Derby

Cantarera 0-1 Zona Libertada

Classificação:

1-Batuque 12 pontos; 2-Geneva 12 pontos; 3- Estoril 9 pontos; 4-Cantarera 7 pontos; 5-Geraçao Benfica 7 pontos; 6-Ponta d´Pom 6 pontos; 7- Real Sociedade 6 pontos; 8- Zona Libertada 6 pontos; 9- Juventude 3 pontos; 10-Falcoes 3 pontos; 11-FC Dérby 1 ponto.