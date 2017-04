Campeonato sub-15: Geneva goleia Desportivo F.F e isola-se no comando da prova

11/04/2017 08:06 - Modificado em 11/04/2017 08:06

A equipa do Geneva goleou o Desportivo F.F por oito bolas a uma e beneficiou da derrota da Zona Libertada frente ao Asas do Norte por três bolas a uma para cimentar a liderança de forma isolada da competição. Enquanto que o Asas do Norte, com esta vitória, se cola ao Batuque com 12 pontos, os actuais campeões em título despacharam, nesta jornada, a equipa da Académica com chapa sete.

Com esta vitória importantíssima, o Geneva destaca-se na liderança da prova com um ponto de vantagem sobre o Batuque que não jogou na jornada 4 por cumprir a sua folga. O Geneva continua assim, na sua luta para o título mesmo tendo o Batuque e o Asas do Norte na cola e, tendo que cumprir a sua folga mais à frente, mas no G4 está bem posicionada para o Play-Off que decidirá o campeão desta época.

O Batuque, após cumprir a sua folga, veio com tudo e aplicou chapa sete sobre uma das lanternas vermelhas da prova, a Micá. Com este resultado, os iniciados do Batuque estão a apenas um ponto da liderança do Geneva. Por seu lado, o Asas do Norte destronou a Zona Libertada do pódio e consumou na ultrapassagem, a equipa de Ribeira Bote.

De realçar que a jornada 5 arrancaria no sábado com a realização de dois jogos: F.C Derby x Atlântico e Cantarera x Vasquianos, no campo de Bitim mas tal não aconteceu por se estar a realizar um torneio no referido campo e estes jogos foram suspensos. Ficando neste momento à espera da confirmação de novas datas e horários para a disputa destes jogos.

Nesta jornada, a equipa do Juventude cumpriu o seu jogo de folga.

Resultados da quinta jornada:

F.C Derby x Atlântico (suspenso)

Cantarera x Vasquianos (suspenso)

Zona Libertada 1-3 Asas do norte

Real sociedade 0-2 Estoril

Batuque 7-0 Académica

Geneva 8-1 Desportivo F.F

Classificação:

1- Geneva 13 pontos; 2- Batuque 12 pontos; 3- Asas do Norte 12 pontos; 4- Zona Libertada 10 pontos; 5- Estoril 8 pontos; 6- Juventude 7 pontos; 7 -Cantarera 7 pontos; 8- Real Sociedade 6 pontos; 9- Vasquianos 3 pontos; 10- F.C Derby 3 pontos; 11- Académica 0; 12- Desportivo F.F 0; 13- Atlântico 0