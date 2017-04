Grávida, Rosie Huntington-Whiteley posa ao lado Jason Statham em noite de estreia

10/04/2017 09:06 - Modificado em 10/04/2017 09:06

Apesar do avançado estado de gravidez, Rosie Huntington-Whiteley fez questão de mostrar o seu apoio ao noivo, Jason Statham, na estreia do filme Velocidade Furiosa 8, que decorreu ontem à noite no Radio City Music Hall, em Nova Iorque.

A modelo britânica deslumbrou num elegante vestido preto com uma grande abertura lateral, que evidenciava a sua barriga e as suas pernas tonificadas.

Recorde-se que Rosie Huntington-Whiteley, de 29 anos, e Jason Statham, de 49, confirmaram a gravidez no passado mês de fevereiro, um ano após terem anunciado o noivado.

caras.pt