Georgina Rodríguez obrigada a deixar emprego

10/04/2017 09:02 - Modificado em 10/04/2017 09:02

Desde que foi tornado público o namoro com Cristiano Ronaldo, a vida de Georgina Rodríguez deu uma volta de 180 graus. A jovem, de 22 anos, poderá ter ficado novamente sem trabalho devido à pressão mediática e o assédio dos paparazzi de que é alvo todos os dias.

De acordo com o jornal espanhol El Mundo, a namorada do craque português acordou com os seus superiores a cessação do seu cargo como empregada na loja Prada num dos armazéns El Corte Inglés de Madrid.

A publicação refere que, diariamente, Georgina tem de suportar a presença dos fotógrafos nas imediações do seu posto de trabalho, bem como jornalistas que se fazem passar por clientes e agentes de publicidade que lhe querem oferecer novas propostas de emprego.

Recorde-se que, antes de aceitar este emprego, Georgina Rodríguez trabalhou na loja Gucci num dos luxuosos bairros da capital espanhola e viu-se obrigada a deixá-lo para preservar a intimidade dos seus clientes.

Ao que parece, Georgina estará a equacionar a hipótese de se estrear no mundo da moda. A jovem, que até agora negou qualquer convite na área, terá começado negociações com prestigiadas agências para iniciar a sua carreira como modelo.

caras.pt