The Weeknd e Selena Gomez assumem namoro nas redes sociais

10/04/2017 08:58 - Modificado em 10/04/2017 08:58

O namoro de The Weeknd e Selena Gomez parece estar cada vez mais sólido. O artista decidiu assumir o badalado romance através da sua página do Instagram, onde partilhou uma fotografia ternurenta, que já recebeu milhares de comentários.

Na imagem, Selena surge a dar um beijo carinhoso ao namorado. “A Selena quer viajar com o The Weeknd o máximo possível. Ela quer que o mundo saiba que eles estão juntos. Ela só faz isso quando está mesmo a namorar com alguém”, afirmou uma fonte próxima à revista Us Weekly.

Recorde-se que The Weeknd, de 27 anos, e Selena Gomez, de 24, foram fotografados juntos pela primeira vez em janeiro último, dois meses após o intérprete de Starboy ter terminado a relação com a modelo Bella Hadid. Já a cantora manteve um relacionamento com Justin Bieber entre 2011 e 2014.

caras.pt