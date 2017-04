Brie Larson: antes de brilhar em Hollywood, ela era DJ

10/04/2017 08:50 - Modificado em 10/04/2017 08:50

Brie Larson revelou que, antes de se tornar estrela de Hollywood, foi DJ. “Era o meu ‘verdadeiro trabalho’ na altura em que fazia audições para filmes nos quais nunca cheguei a entrar”, confessou.

Hoje, é uma das maiores promessas de Hollywood e já conquistou, inclusive, um Oscar. Mas enquanto se desdobrava entre audições à procura da sua grande oportunidade, Brie Larson sustentava-se graças a um outro talento.

“Eu era DJ. Era o meu ‘verdadeiro trabalho’ na altura em que fazia audições para filmes nos quais nunca cheguei a entrar. Mesmo durante as filmagens de ‘Short Term 12’ [2013], eu girava discos em festas de revistas e em bares de hotel aos fins de semana, porque não conseguia sobreviver com o salário mínimo do SAG [Sindicato de Atores]”, começou por revelar a atriz, numa publicação do Instagram.

A protagonista do filme “O Quarto de Jack”, que lhe valeu o Oscar de Melhor Atriz em 2016, contou ainda que “adorava passar ‘covers’ raros e estrangeiros de músicas dos Beatles, das Ye-Ye Girls e ‘soul'”. “Os homens bêbados pediam-me para pôr música ‘trap’, mas eu dizia ‘Desculpem, só ponho vinil’.”, recordou ainda a atriz de 27 anos.

E concluiu com uma mensagem inspiradora para todos aqueles que, tal como ela, também batalham pelos seus sonhos. “Estou grata por onde estou neste momento, mas quero fazer um brinde à vida que vivi antes. A todos os sonhadores com trabalhos reais, eu estou com vocês, não desistam. Há beleza no vosso caminho”.

jn.pt