Irmã de Ronaldo lança livro de receitas da “querida mãe”

10/04/2017 08:47 - Modificado em 10/04/2017 08:47

Dolores e Katia Aveiro têm um novo projeto em comum – um livro de receitas com as preferências gastronómicas da família do melhor jogador do mundo. “As Receitas da Minha Querida Mãe” já se encontra à venda.

Dolores Aveiro chegou a ser cozinheira de profissão. O gosto e o talento para a culinária levaram-na a aceitar o convite de uma das filhas, Katia Aveiro, para juntarem num único livro as mais apreciadas receitas da família de Cristiano Ronaldo.

O lançamento de “As Receitas da Minha Querida Mãe” aconteceu sábado, no Centro Colombo, em Lisboa. Para além de Katia, uma das autoras, também a outra filha, Elma, e dois dos seus netos, Rodrigo e Dinis, juntaram-se à matriarca da família Aveiro para este dia especial.

No seu Instagram, Katia Aveiro, que concebeu a ideia, explicou que realizou “mais um sonho” num “dia importante” que permitiu a subida de “mais um degrau na estrada” da sua vida.

“Ao longo do meu viver aprendi que a vida só tem sentido se tocarmos realmente no coração das pessoas e hoje foi um dia particularmente especial. (…) Será só um livro de receitas para alguns mas para mim é um grande orgulho saber que um dia eu vou deste mundo mas fica algo de valor para presentear os meus filhos e os meus netos”, escreveu Katia.

Cristiano Ronaldo não era aguardado no lançamento da obra. O internacional português esteve ao serviço do Real Madrid para o jogo que opôs o seu clube ao rival Atlético de Madrid. Apesar de longe, o nome do CR7 ouviu-se em Lisboa, quando a mãe revelou que, de entre todas as iguarias que faz, a preferida do filho é… bacalhau à braz.

jn.pt