Maquilhadora de Ivanka Trump é…mexicana

10/04/2017 08:42 - Modificado em 10/04/2017 08:42

Ivanka Trump confia a sua imagem pública a Alexa Rudolfo, uma maquilhadora e cabeleireira que nasceu no México e imigrou para os Estados Unidos.

Crítico do povo mexicano, Donald Trump continua a advogar a separação dos dois países através de um muro, mas a filha do presidente norte-americano, que integra o governo do pai, não abdica dos cuidados de Alexa Rudolfo, maquilhadora e imigrante mexicana.

Trata-se do braço direito de Ivanka Trump, sempre que necessita dos cuidados de beleza, seja para uma cerimónia ou uma aparição pública. Alexa maquilha a filha do líder norte-americano há mais de dez anos. “Trabalho com a Ivanka há 13 anos. Conhecemo-nos graças a um grupo de amigas que me contrataram para as maquilhar a propósito de uma gala no Jardim Botânico de Nova Iorque. Nesse grupo estava a Ivanka e foi aí que começou a nossa relação profissional que, com o tempo, transformou num vínculo muito forte que permitiu acompanhá-la nas grandes ocasiões da sua vida”, contou a profissional de beleza ao “El País”.

A maquilhadora, que partilha nas sua redes sociais várias fotografias do seu trabalho com a empresária norte-americana, conquistou a pulso o seu percurso. Nasceu na Ciudad Juárez, no México. Com apenas 16 anos fundou, com a ajuda dos pais, o seu próprio espaço de estética na sua terra natal. Em 2005, decidiu mudar-se para Nova Iorque para tentar a sua sorte. Bastou um ano para ser reconhecida, segundo a revista “Vogue”, como uma das profissionais mais solicitadas alta sociedade nova-iorquina.

“Um dos meus primeiros trabalhos importantes foi maquilhar Margherita Missoni (manequim e filha dos fundadores da marca de vestuário Missoni) para a MET gala. Depois comecei a trabalhar com Lauren Santo Domingo que me recomendou à estilista Carolina Herrera”, explicou à revista de moda.

Atualmente Herrera é uma das suas clientes habituais e pelas suas mãos juntam-se nomes como a modelo Coco Rocha, a atriz Allison Williams ou Aerin Lauder, herdeira do império da marca Estée Lauder. No seu portefólio constam, ainda, colaborações como os fotógrafos de moda Mario Testino ou Annie Leibovitz.

Entre os vários nomes que se somam ao seu currículo, o que desperta um especial interesse é o de Ivanka Trump, sobretudo por tratar-se de um membro que compõe o governo que integra a Casa Branca e cuja política pretende pôr um travão à entrada de imigrantes no país. Questionada pelo “El País” se já confrontou Ivanka Trump sobre este tema, Alexa Rudolfo fugiu ao assunto. “Respeito a sua relação com o pai e é verdade que têm uma relação muito forte. Ele [Donald Trump] ouve-a, já que a Ivanka é uma mulher com muita sensibilidade”, rematou.

jn.pt