Oslo: Jovem de 17 anos detido por estar relacionado com o explosivo

10/04/2017 08:34 - Modificado em 10/04/2017 08:34

Um jovem de 17 anos foi este domingo detido na Noruega por alegadas ligações com o dispositivo explosivo encontrado perto de uma estação do metro de Oslo, no passado sábado.

Signe Aaling, procurador-chefe, e os serviços de segurança disseram que o jovem foi detido por ser suspeito de manipulação de engenhos explosivos.

Benedicte Bjornland, chefe dos serviços de segurança, referiu que não está claro se o adolescente projetava, ou não, um ataque com o dispositivo de fabrico caseiro.

