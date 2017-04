São Vicente realiza o 1º Festival da Saúde

10/04/2017 08:32 - Modificado em 10/04/2017 08:32

No âmbito do Dia Mundial da Saúde celebrado no dia 7 de Abril a nível internacional, a OMS, Organização Mundial da Saúde, juntamente com outras instituições realizou o 1º Festival da Saúde na rua de Lisboa, no Mindelo. O tema retratado este ano foi a Depressão com o lema: “Vamos Conversar”.

Uma vez que ultimamente o nosso País tem tido uma elevada taxa de pessoas depressivas e de pacientes que não dão muita importância a essa doença, tornou-se necessário aproximar mais os psicólogos e outros médicos, no sentido de levar as pessoas a tomarem consciência da importância dessa doença que é apontada pela OMS como uma das principais causas de suicídio.

Denise Lima, Psicóloga e coordenadora do Festival, diz que a depressão é uma doença séria que merece a devida atenção e nada melhor do que um Festival, a ideia do convívio, para conversamos uns com os outros e, de uma forma positiva, transmitir uma experiência.

De acordo com algumas pessoas abordadas pelo NN, ambos afirmam que a realização deste Festival foi uma boa iniciativa por parte da OMS.

Nilza Gomes diz ser uma boa iniciativa e que devem continuar e realça que “muitas pessoas na nossa sociedade estão a sofrer de depressão e trazer essa preocupação para o público foi uma boa iniciativa”.

Adriano Sousa afirma ter saído satisfeito, pois foi muito bem atendido pelo médico, contudo, foi-lhe diagnosticada uma subida de pressão, mas promete que vai tratar do seu problema.

Francisca do Rosário afirma que o tema escolhido, “Depressão – Vamos conversar”, é uma forma de diálogo onde ficamos a conhecer a doença e, desta forma ajudar, os que precisam.

O Festival contou com um leque de actividades: para as crianças, jogos, trocas e ofertas de livros e trocas de brinquedos e para os idosos, actividades para levantar a auto-estima, exercícios de relaxamento, fisioterapia e também uma roda de conversas para os interessados.

Além da Entidade Promotora Delegacia da Saúde, o Festival contou com a ajuda de outras instituições, nomeadamente, a Câmara Municipal de São Vicente, o Pelouro da Saúde, a Delegação Escolar, a Associação A PONTE, o Hospital Baptista de Sousa, ONG, ALAIM, entre outras instituições de saúde envolvidas.