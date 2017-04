Semáforos de Terra Branca deixaram de funcionar

O sistema de semáforos colocado junto da rotunda de Terra Branca, cidade da Praia, começou a funcionar em Dezembro mas, desde o passado mês de Janeiro, os sinais luminosos deixaram de funcionar, isto após uma onda de reclamações por parte dos condutores, passageiros e peões. A paralisação deve-se a um erro na escolha do local para a afixação dos aparelhos. Contudo, a Vereadora Edna Oliveira garante que brevemente os semáforos serão reactivados.

A Vereadora Edna Oliveira adianta que os semáforos foram desactivados e justifica que segundo os técnicos, a rotunda era pequena demais, daí a necessidade de afastar dois dos semáforos.

A mesma explica que o objectivo era corrigir o espaçamento entre as viaturas e preencher o tempo mínimo de funcionamento do semáforo. Entretanto, dois dos equipamentos estão avariados pelo que aguardam conserto.

Condutores e passageiros têm reclamado de “muita confusão nesta via que liga diferentes pontos da cidade da Praia. Para o taxista Emanuel Cardoso, os semáforos antigos eram mais práticos, mas “entenderam complicar a vida dos praienses com a colocação do novo sistema que apenas veio atrapalhar e provocar constrangimentos”.

Sara Pina avançou que apesar da confusão, os semáforos devem ser reactivados o mais depressa possível de modo a trazer maior organização e segurança às pessoas.