Derby mantém terceiro lugar e Farense sobe para quarto lugar

10/04/2017 08:21 - Modificado em 10/04/2017 08:21

Jogo grande da décima primeira jornada de futebol do regional de São Vicente terminou com a vitória do Derby perante o Batuque por 2-1. Resultado que permitiu ao Farense, após a vitória frente ao Salamansa por 1-0, de ascender ao quarto lugar.

Com este resultado, neste derby da cidade do Mindelo, os “Azuis e brancos” reafirmam a sua posição no terceiro lugar da prova, que na entrada da referida jornada tinham o mesmo número de pontos, com o Derby no terceiro e o Batuque no quarto lugar.

Em onze jogos, o Derby venceu apenas quatro, empatou cinco e perdeu dois. Agora com 17 pontos, o Derby continua atrás dos dois primeiros: a Académica e o Mindelense.

As coisas não correram muito bem nas últimas jornadas, pois nos últimos sete jogos para o campeonato o Derby somou apenas 5 pontos, fruto de cinco empates e de duas derrotas.

Mas, nesta jornada, os “azuis e brancos” contrariaram as ondas de empate e venceram o detentor do Torneio de Abertura, com Macalelé a abrir o placar a favor do Derby aos 14 minutos. O número 5 apontou o primeiro golo que iria acabar com a fome de vitórias do Derby.

Ainda antes da segunda parte, aos 32 minutos de jogo, Metcha, na cobrança de um livre directo pela esquerda, com um forte pontapé, fez com que a bola passasse por todos e parasse no fundo da baliza defendida por Fock que, pela segunda vez no jogo, viu a sua baliza parar mais um forte remate.

Antes do árbitro apitar para o intervalo, Yuran ainda protagonizou um lance de perigo contra o Batuque, mas não conseguiu fazer melhor do que rematar para cima da barra.

Uma primeira parte marcada por diversas perdas de bolas, de parte a parte, e com falta de entendimento entre os jogadores que não conseguiram melhores finalizações para as oportunidades de golo flagrantes, principalmente do Batuque, que precisava de correr atrás do prejuízo.

Na segunda parte, o Derby ainda teve oportunidade de ampliar a vantagem. Num lance de perda de bola, Toy fica frente a frente da baliza e, num duelo com Fock, mandou a bola ao lado da baliza. Ele acabaria depois, por ser expulso.

Depois de diversas oportunidades de golo, o Batuque reduz aos 58 minutos de livre directo por intermédio de Ary que havia entrado ainda na primeira parte no lugar de Peixe, deixando Tol estático na baliza com uma “bomba” de esquerda.

Mais uma derrota dos comandados de Nhela que viram a Micá afastar-se no cimo da tabela e a descer para o quinto lugar.

No segundo jogo de sábado, o Farense venceu o Salamansa por 1-0 e sobe um lugar na tabela, passando para o quarto lugar, anteriormente ocupado pelo Batuque.

Com quatro vitórias, quatro derrotas e três empates, a equipa de Fonte Filipe está a fazer uma bela época na sua temporada no G8.

Batuque x Derby: 2-1

Salamansa x Farense: 0-1