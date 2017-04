Integração : Pedro Pires defende que Cabo Verde” não pode ter um pé em cada lado”

Pedro Pires que a história mostrou que estava errado nas opções de integração que defendeu para Cabo Verde, onde foi o paladino da unidade Guine- Cabo- Cabo Verde , espaço PALOP e depois responsável por acantonar o nosso pais numa CEDEAO que não existia , veio defender que o país deve trabalhar na sua integração regional e que “não pode ter um pé em cada lado”. Ou seja exclui a aproximação à União Europeia ou outros espaços de integração como a zona ultra-periférica da Europa ou simplesmente a Macaronésia e volta para sua defunta CEDEAO, pois segundo ele:

“Cabo Verde está integrado na CEDEAO [Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental] e deve trabalhar nesse sentido, não pode ter um pé em cada lado”, referiu, em entrevista à Lusa, o ex-chefe de Estado cabo-verdiano, durante o “Fim de Semana de Governação Ibrahim”, que termina hoje em Marraquexe, Marrocos.

O país, acrescentou, “sempre teve boas relações com a União Europeia” e já procurou uma aproximação, mas o bloco europeu “foi claro, disse que apoia a integração regional africana”.

A ideia que Cabo Verde pode ” pode ter um pé em cada lado”no tocante à integração foi defendida pelo ex- primeiro ministro José Maria Neves no inicio do seu primeiro mandato que não viu nenhum problema em estar na CEDEAO e aproximar-se da EU ou de outros espaços. E o certo é que os governos de JMN trataram de reforçar a presença de Cabo Verde na sub- região africana ao mesmo tempo que lançava uma ofensiva para se aproximar da EU. E os acordos com essa comunidade, em particular a parceria especial coma EU, para não falar do acordo de estabilidade financeira dos anos 90, e o prestigio que o nosso pais granjeou mostrou que Cabo Verde pode e deve se esforçar para ter ” um pé em cada lado”

Recentemente, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva afirmou, numa conferência do Partido Popular Europeu (PPE), a propósito do ‘brexit’: “Sei que é um dia triste para a Europa, porque o Reino Unido saiu, mas não seja por isso, nós entramos. Estamos in”.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros português afirmou que Cabo Verde contará sempre com Portugal como “um dos seus advogados mais paladinos” na aproximação à União Europeia.

E entre as posições de Ulises Correia e Silva e JMN surge Pedro Pires no seu papel preferido e tantas vezes desempenhado : o Velho do Restelo, no estilo camoniano “ “A que novos desastres determinas

De levar estes reinos e esta gente?

Que perigos, que mortes lhe destinas

Debaixo dalgum nome preminente?

Que promessas de reinos, e de minas

D’ouro, que lhe farás tão facilmente?

Que famas lhe prometerás? que histórias?

Que triunfos, que palmas, que vitórias? “

Eduino Santos