Reino Unido, França e EUA querem inquérito a ataque químico

7/04/2017 08:46 - Modificado em 7/04/2017 08:46

O Reino Unido, a França e os Estados Unidos requereram, esta quinta-feira, ao Conselho de Segurança da ONU a votação de um projeto de resolução que visa a realização de um inquérito ao ataque com armas químicas na Síria.

No entanto, a posição da Rússia sobre o inquérito é ainda incerta, depois de dois dias de negociações que resultaram numa versão ligeiramente revista do texto do projeto de resolução.

Este projeto de resolução pede uma investigação completa, com a colaboração do Governo sírio ao ataque com armas químicas, ocorrido terça-feira na província de Idleb, na Síria.

O ataque matou pelo menos 86 pessoas, incluindo 27 crianças e fez 546 feridos.

