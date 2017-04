Rússia suspende acordo com EUA para prevenir incidentes aéreos na Síria

7/04/2017 08:35 - Modificado em 7/04/2017 08:35

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros anunciou que vão ser suspensos os acordos com os Estados Unidos para prevenir incidentes aéreos sobre a Síria em resposta ao ataque dos EUA contra a base aérea de Shayrat, que está «associada ao programa» sírio de armas químicas.

Ao abrigo do acordo, assinado depois de a Rússia ter lançado uma campanha aérea na Síria em setembro de 2015, os dois países trocaram informações sobre os seus voos para evitar incidentes no espaço aéreo da síria, com intenso tráfego aéreo.

