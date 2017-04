DOMG e Seveige: “Black Metal” – metal precioso

DOMG e Seveige, dois rappers mindelenses juntos no projecto “Black metal”. Depois de cada um ter trabalhado no passado num projecto individual, os dois, como diz DMOG, encontraram a química para trabalhar neste novo projecto que vão disponibilizar ao público este fim-de-semana.

Os dois pretendem manter a essência do estilo de rap que gostam, isto é, o estilo mais hardcore, caracterizado pelo confronto e pela agressividade. E este trabalho, como expõem, é diferente do estilo de rap que muitos fazem, mas estão a fazer aquilo que gostam e o estilo que lhes chamou a atenção no movimente hip hop. Black Metal vem num registo diferente que estes dois rappers querem continuar a fazer evoluir.

