Fernando Elísio: “Uma das prioridades é fazer do desporto um factor económico de criação de riqueza”

7/04/2017 08:24 - Modificado em 7/04/2017 08:24

O Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, garante que o desenvolvimento da actividade física em Cabo Verde é uma das apostas feitas pelo Governo e, para esse investimento, será necessário alterar a lei do sistema desportivo.

A primeira medida para que haja maior investimento no desporto em Cabo Verde será a alteração da lei do sistema desportivo para a lei de actividade física e do desporto. Desta forma, o Ministro adianta que a nova lei será discutida no Conselho de Ministros e posteriormente levada ao Parlamento para ser aprovada. “Consideramos que o desporto é uma actividade que deve unir os cabo-verdianos e tudo aquilo que seja a nossa visão do desporto queremos que seja aprovado através de uma Lei na Assembleia Nacional”, frisa Fernando Elísio Freire.

Para além do projecto da alteração da lei, o Ministro que tutela a pasta do desporto assegura também que existem prioridades estabelecidas pelo executivo neste sector, entre as quais destaca: “A primeira passa pela generalização, a universalização do desporto, seguida da sustentabilidade do sector e a terceira prioridade é fazer do desporto um factor económico de criação de riqueza”, lê-se no comunicado.

“Iremos trabalhar no sentido de reconfigurarmos as nossas infra-estruturas desportivas e públicas no sentido de permitirem espaços abertos para a actividade física e levá-las desde o pré-escolar ao Ensino Superior, através de um programa nacional de que nos estamos a preparar para apresentarmos ao país”, assegura o Ministro do Desporto, no Dia Internacional das Actividades Físicas que se assinala a 06 de Abril e aproveita para apelar a todos os cabo-verdianos para praticarem regularmente a actividade física e ligá-la à vertente desportiva, porque assim serão melhores cidadãos e teremos um país melhor.