Sub-17: Líder Batuque de volta mas com a posição ameaçada

7/04/2017 07:21 - Modificado em 7/04/2017 08:23

A equipa de juvenis do Batuque esteve ausente na quarta jornada, por cumprir o tal jogo de fora, e viu a equipa do Geneva alcançá-la no topo da classificação, com os mesmos nove pontos, apesar do Batuque ter um jogo a menos.

Com a vitória no jogo com o Estoril, o Geneva foi, sem dúvida, o mais beneficiado da jornada, uma goleada que deu direito à liderança. Desta feita, o Batuque, de regresso nesta jornada, defrontará o lanterna vermelha da prova, o Derby e, sem dúvidas, os jovens das escolas do Batuque querem manter a pontaria afiada como já o demonstraram até ao momento, com dezassete golos marcados e nenhum sofrido.

Já os campeões em título, o Cantarera, venceram à tangente o Juventude na jornada passada por uma bola a zero e os olhos estarão virados para o embate desta jornada com a Zona Libertada, actual nona classificada com três pontos. Num campeonato curto com apenas onze jogos por disputar, diga-se que não há margens para facilitismos, e com o Batuque em alta, o Cantarera, se quiser revalidar o título, terá de afirmar o seu futebol. A equipa do Ponta d´Pom actual quinto classificado com seis pontos cumprirá a sua folga nesta quinta jornada.

Jogos, horários e locais da quinta jornada:

Sábado campo R. Craquinha:

14:30- Estoril x Juventude

16:00- Falcões do Norte x Geneva

Domingo:

09:00- Cantarera x Z. Libertada (R. Craquinha)

14:30- Real Sociedade x Geração Benfica (Chã de Alecrim)

16:00- Batuque x FC Derby (Chã de Alecrim)