Sub-15/ Antevisão: Batuque de regresso e com olhos na liderança

7/04/2017 08:21 - Modificado em 7/04/2017 08:21

Os campeões em título regressam ,este fim-de-semana, ao activo após cumprirem folga na jornada anterior e, devido a isso, viram o Geneva e a Zona Libertada empatarem e a ficarem com mais um ponto na tabela classificativa.

À partida para a quarta jornada, as três equipas estavam empatadas com nove pontos e, por isso, repartiam o comando da classificação. Com o empate registado no derby da Ribeira Bote entre o Geneva e a Zona Libertada, as duas equipas somaram dez pontos e assim assumem a liderança repartida da prova. A equipa do Asas do Norte foi a única equipa que beneficiou de todos os resultados da jornada para se colar ao Batuque com os mesmos números de pontos.

Na quinta jornada, todos os potenciais candidatos ao título entram em acção com as contas equilibradas no topo da classificação, exceptuando o Juventude que cumprirá a sua folga nesta jornada, equipa que ocupa nesta altura, a quinta posição com sete pontos. Com o Batuque de regresso e com o embate marcado com uma das lanternas vermelhas do campeonato, a Académica que leva quatro derrotas consecutivas no campeonato, falta saber como será o desfecho desta jornada. O Geneva também tem encontro marcado com um dos lanternas vermelhas, neste caso, o Desportivo F.F. que a par da Académica não teve ainda o gosto de pontuar.

O jogo entre a Zona Libertada e o Asas do Norte, será sem dúvidas o desafio de maior cartaz da quinta jornada, frente a frente um dos líderes da prova, a Zona Libertada e, o quarto classificado, o Asas do Norte, com nove pontos.

Jogos, horários e locais da quinta jornada:

Sábado campo Bitim:

14:30- F.C Derby x Atlântico

16:00- Cantarera x Vasquianos

Domingo:

09:00- Geneva x Desportivo F.F (Bela Vista);

09:00- Batuque x Académica (Bitim);

14:30- Zona Libertada x Asas do Norte (Bela Vista);

16:00- Real Sociedade x Estoril (Bela Vista);