Campeonato feminino: jogo entre o Mindelense e Benz Táxi é o jogo grande da quarta jornada

7/04/2017 08:19 - Modificado em 7/04/2017 08:19

A quarta jornada do campeonato feminino vai colocar frente a frente duas equipas que lutam pelo título, num jogo que promete ser de muitas emoções. Em cena, duas equipas que foram recentemente campeãs regionais, uma vez que o Benz Táxi foi destronado na época passada como detentor do título de campeões regionais pelas Leoas da rua de Praia, por isso, a luta promete ser até ao último apito do árbitro.

Atenta a este jogo estará a formação do Madeirense, actual segunda classificada da prova com os mesmos pontos do Benz Táxi, sete pontos, até porque entram em campo primeiro do que os rivais directos na luta pelo título, no sábado, para medir forças com a equipa do Falcões do Norte. Uma vitória da equipa de Maderalzinho neste jogo colocará certamente grande pressão para o jogo que encerrará a quarta jornada. Por seu lado, as jovens jogadoras de Chã de Alecrim precisam de pontuar se quiserem lutar por lugares cimeiros na tabela classificativa.

No outro jogo da jornada quatro, Ribeirense e Real Sociedade mediram forças, duas equipas que estão na zona baixa da tabela. A Real Sociedade ao fim das três primeiras jornadas tem um ponto, o mesmo do Falcões do Norte, enquanto que a formação do Ribeirense, estreante na prova, ainda não sabe o que é pontuar, com um score de 26 golos sofridos e apenas um apontado.

Jogos, horários e locais da quarta jornada:

Sábado Centro de estágio da FCF:

14:30 Madeirense x Falcões do Norte

16:00 Ribeirense x Real Sociedade

Domingo Campo Ribeira de Craquinha

15:30: Benz Táxi x Mindelense