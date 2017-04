Companhia da Polícia Militar comemora Dia do seu Patrono “Jaime Mota”

7/04/2017 08:17 - Modificado em 7/04/2017 08:17

A Companhia da Polícia Militar (PM) do Comando da 3ª Região Militar comemorou ontem, dia 06 de Abril, o Dia do seu Patrono “Jaime Mota”, combatente da Liberdade da Pátria. As actividades de comemoração aconteceram no Comando da 3ª Região Militar, Achada Limpa.

A Leitura da Biografia do Combatente da Liberdade da Pátria, Jaime Mota, e uma Marcha administrativa com todos os efectivos e meios existentes, nas principais artérias da cidade da Praia, passando pelos Destacamentos afectos à Companhia, marcaram o dia.

O intuito é o de manter vivo e presente o nome do patrono da Companhia da Polícia Militar também porque o dia 6 de Abril é o dia do nascimento do Combatente da Liberdade da Pátria Jaime Nascimento Mota. Em conjunto com o Quartel Jaime Mota, a Companhia levou a cabo um leque de actividades nos moldes dos anos anteriores para celebrar a data. O Plateau foi palco de múltiplas actividades.