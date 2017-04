Jovens da Diocese de Santiago em Roma para o Encontro Internacional de Cracóvia a Panamá

7/04/2017 08:14 - Modificado em 7/04/2017 08:14

Joaquim Semedo e Yara Teixeira pertencem à Diocese de Santiago e encontram-se em Roma onde participam no Encontro Internacional de Cracóvia a Panamá que acontece de 05 a 09 de Abril.

O Encontro Internacional de Cracóvia a Panamá acontece em Roma de 05 a 09 de Abril. Joaquim Semedo e Yara Teixeira são os jovens que representam o Secretariado da Juventude da Diocese de Santiago.

O Secretariado Diocesano da Juventude da Diocese de Santiago é um serviço e um instrumento da Diocese para prosseguir a pastoral juvenil. Organiza e propõe intervenções de âmbito diocesano que possam viabilizar a comunhão da Diocese a nível da juventude. Tem como objectivo levar os jovens a encontrarem-se com Cristo na Igreja, para se tornarem cristãos adultos no mundo.

O encontro que reúne jovens de todo o mundo servirá para avaliar a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Cracóvia 2016 e preparar ainda a logística e pastoralmente a JMJ Panamá 2019. O encontro é organizado pelo dicastério para os leigos, a família e a vida em parceria com o secretariado do sínodo dos bispos.

Segundo a nota de imprensa, o encontro é “uma extraordinária oportunidade para contribuir no itinerário de preparação para o próximo sínodo dos bispos. Será, portanto, aprofundado o tema que o Papa Francisco propôs para a XV Assembleia-geral do sínodo dos bispos (Outubro 2018): Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”.

Os jovens terão ainda a possibilidade de viverem juntos com o Santo Padre e a igreja de Roma a XXXII Jornada Mundial da Juventude que se celebra a nível diocesano no Domingo de Ramos, este ano 9 de Abril. Os jovens deverão ainda assistir à entrega da cruz e do ícone da JMJ dos jovens da Polónia aos jovens do Panamá.