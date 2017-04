Jovem que foi baleado não resistiu aos ferimentos e morreu

7/04/2017 08:09 - Modificado em 7/04/2017 08:09

Rudy Michel Tiene Andrade, 28 anos, não resistiu aos ferimentos na cabeça sofridos durante um atentado e morreu, ontem, as 22 horas no Hospital Batista de Sousa em São Vicente. Rudy foi baleado ontem a noite ao chegar a sua casa em Chã da Marinha, junto do bloco habitacional “Casa para Todos”. De acordo com dados policiais foi atingindo com tiros na cabeça e nas pernas. Foi conduzido ainda com vida para o HBS e após uma intervenção cirúrgica entrou em coma e acabou por falecer.

A PJ está a fazer as primeiras diligências para tentar saber como se deu o atentado e o que está por detrás do crime. Mas sabe-se que a eficácia da PJ em chegar aos autores dos atentados do género é quase nula. Basta recordar os atentados contra o empresário Irineu Silva, que ficou ferido, e ou outro de Santa Catarina que foi morto a tiro junto da Universidade Lusófona, isto para não falar dos atentados contra a mãe de uma inspectora da PJ e do filho do ex- primeiro-ministro.

Rudy Michel Tiene Andrade era um jovem empresário, que regressou a Cabo Verde junto dos seus pais e explorava a Loja Select, da Rua de Praia, e um espaço nocturno na zona do Madeiralzinho.

