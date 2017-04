Praia: homem de 29 anos viola sobrinha de três anos

7/04/2017 08:05 - Modificado em 7/04/2017 08:05

A vítima de apenas três anos encontra-se hospitalizada no Hospital Agostinho Neto. Os familiares estão revoltados com o sucedido e exigem que justiça seja feita. No entanto, o autor do crime, tio da vítima, já se encontra atrás das grades aguardando pelo desfecho do caso.

O homem de 29 anos de idade é acusado de violar a sobrinha, uma menor de três anos de idade. O tio da vítima aproveitou-se da ausência dos pais para cometer o crime. Tudo terá ocorrido na terça-feira, dia 04 de Abril, na zona de Eugénio Lima, cidade da Praia.

O indiciado que é viciado em drogas responde pelo nome de Edmilson e foi detido pela Polícia. O mesmo foi presente esta quarta-feira ao Tribunal da Comarca da Praia onde lhe foi decretada prisão preventiva. De acordo com fontes deste jornal, o arguido terá negado a prática do crime, no entanto, não conseguiu escapar à medida de coacção.

Os familiares da menor estão revoltados. Incrédulos com o comportamento do tio da criança, os mesmos apelam que justiça seja feita e “que pague pelo mal que causou à vítima e aos familiares”.

O acontecimento deixou os familiares inconformados que não querem acreditar que nem os laços sanguíneos impediram o crime. A tia da menor é uma mulher assustada com a atitude do seu parente.