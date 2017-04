Campeonato Regional: Então Ribeira Bote, agora é a vez da Micá?

7/04/2017 08:03 - Modificado em 7/04/2017 08:03

Depois de destronar os Leões da rua de Praia, na jornada passada com um nulo, o Ribeira Bote parece ter ganho algum tónico para o que resta do campeonato. Aliado a isso, está o facto de que no jogo frente ao Mindelense, o treinador “Pol” que outrora fora treinador do Ponta d´Pom da segunda divisão, estreou-se no banco dos homens da Zona Libertada, substituindo Ary.

O Mindelense já provou o sabor da mudança no comando técnico do Ribeira Bote e, no primeiro jogo de domingo, resta saber se a Micá terá o mesmo destino que os bicampeões regionais. A lanterna vermelha do campeonato regional ajudou a Micá a assumir a liderança isolada. Agora é esperar para ver. Um jogo entre o líder isolado e o último classificado que promete ser renhido até ao fim.

A Micá, após o empate a duas bolas registado frente ao Farense, goleou nesta jornada o Falcões do Norte por quatro bolas a uma e, aproveitou-se do empate do Mindelense frente ao Ribeira Bote para tomar de novo a dianteira da prova. Os comandados de Bubista parecem que estão mais do que destinados a marcarem presença na prova maior de Cabo Verde, dez anos depois e de novo com Bubista ao leme.

O Mindelense, segundo classificado, nesta jornada entra em campo mais uma vez sabendo do resultado da Micá e resta saber como terminará as coisas desta vez. O Mindelense já está presente no Campeonato Nacional de Futebol, mas o objectivo claramente passa por renovar o título de campeão interno e para poder ir com moral em alta para a defesa do título nacional. Por isso, todos os jogos até ao final do campeonato serão como finais. Por seu lado, o Falcões do Norte parecia ter acertado o passo, visto que vinham de duas vitórias consecutivas no campeonato, mas com a goleada sofrida na jornada passada frente à Micá. A curiosidade passa por saber como é que os comandados de Nhá Cabra irão encarar os Leões da rua de Praia.

O jogo entre o Farense e o Salamansa em tempos passados poder-se-ia considerar como um embate com poucos motivos de interesse, mas o futebol praticado nesta época por ambas as equipas e a classificação na competição, deixam antever um duelo interessante. Um jogo que pode ser decisivo para alguma das partes, no que concerne a luta para a manutenção. O Farense tem feito um magnífico campeonato e, ao fim de dez jogos, leva 12 pontos conquistados, enquanto que, o Salamansa leva 10 pontos conseguidos. Um empate neste jogo poderá ser importante, mas uma vitória para qualquer uma das equipas assegurará quase que praticamente a permanência.

Jogos e horários da jornada 11:

Sábado:

14:00 Batuque FC x FC Derby

16:00 FC Salamansa x SC Farense

Domingo:

14:00 Ribeira Bote x Académica

16:00 Falcões do Norte x CS Mindelense