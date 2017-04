Derby x Batuque: um confronto que poderá ser decisivo na questão nacional

O jogo entre o Batuque FC e o Derby é o jogo grande da décima primeira jornada, um encontro que poderá ser determinante para decidir quem será o outro representante da Ilha no campeonato maior de Cabo Verde. Com o Mindelense já apurado, agora falta saber quem acompanhará os tetracampeões nacionais na competição e, neste momento, a Académica do Mindelo está mais do que bem posicionada para tal.

Este encontro entre os actuais terceiro e quarto classificados ambos com 14 pontos, abre a jornada no sábado e todos os olhos estarão virados para este embate que poderá ser importante no desfecho das contas ao fim da jornada. Em choque, estarão dois clubes que têm feito nesta época um campeonato aquém das expectativas. O Derby nas últimas épocas tem tido presença assídua no campeonato de Cabo Verde, onde atingiu a final da prova em 2015, numa final inédita com o Mindelense, onde os Leões da rua da Praia levaram a melhor.

Mas nesta época as coisas não têm corrido de feição aos comandados de Yoya sucessor de Almara, no comando técnico dos derbianos. As coisas até começaram bem, mas após três vitórias consecutivas no campeonato, o calvário dos derbianos começou. Uma temporada com muitos sobressaltos e, as contas são bem simples de se fazerem: é que nos últimos sete jogos para o campeonato, o Derby somou apenas 5 pontos, fruto de cinco empates e duas derrotas. Com mais um empate registado frente ao Farense na jornada transacta, o Derby é o rei dos empates neste campeonato.

Com o Derby a tentar acertar o passo neste jogo, por seu lado, o campeão do Torneio de Abertura, o Batuque, não tem feito melhor. Com a derrota ao cair do pano na jornada passada frente ao Salamansa, os comandados de Nhela viram a Micá afastar-se no cimo da tabela e, tal como o Derby não conhecem o sabor da vitória há algum tempo.

Um confronto histórico que poderá abrir caminhos para a Micá que defronta o Ribeira Bote. É que em caso de empate neste jogo, e se a Académica cumprir no seu jogo, tem as portas do Nacional escancaradas. Por isso, Batuque e Derby não têm mais margem para fracassos neste campeonato e têm mais do que a obrigação de tentarem a vitória neste jogo.