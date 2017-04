Jovem baleado à porta da sua casa

6/04/2017 17:29 - Modificado em 6/04/2017 17:29

Jovem de 28 anos baleado à porta da sua residência. Rudy Andrade foi baleado na cabeça e nos joelhos, e encontra-se em estado grave no Hospital Baptista de Sousa. O acontecido teve lugar à porta da sua casa, em Chã de Marinha, quando a vítima saia do carro junto com a sua namorada.

Rudy foi socorrido e transportado para o hospital onde encontra-se em estado grave. O caso já se encontra sob a alçada da Polícia Judiciária, para investigação e apuramento do que ocorreu, durante a madrugada desta Quinta-feira.

Segundo informações avançadas por outros sites de informação era um jovem empresário que regressou a Cabo Verde, e explorava a loja Select da Rua de Praia, e ainda um espaço nocturno na zona do Madeiralzinho.

Em actualização