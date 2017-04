Sub-15: Geneva e Zona Libertada empatam no derby da Ribeira Bote

No jogo grande da jornada 4, do campeonato regional juvenil, Geneva e Zona Libertada não foram além de um empate a duas bolas, numa jornada em que um dos líderes o Batuque cumpriu o seu jogo de folga.

Com o Batuque de fora nesta jornada, Geneva e Zona Libertada duas outras equipas que repartiam a liderança do campeonato regional, mediram forças num jogo que ambas lutavam para ampliar a vantagem na classificação. Mas com o empate registado no derby da Ribeira Bote apenas conseguiram dilatar a vantagem para um ponto, para o principal candidato a revalidação do título o Batuque que tem um jogo a menos .

Com o atraso na classificação por parte do duo da frente, os principais beneficiados desta jornada foram, o Asas do Norte que alcançou o Batuque no terceiro posto com nove pontos. Tambem o Cantarera e Juventude com as vitorias nos seus jogos conseguiram aproximar-se das equipas da frente da tabela. O Batuque por seu lado mesmo com o jogo em atraso com relecao a dupla da frente, terá a vantagem para mais a frente no campeonato se não tropeçar, de ultrapassa-los quando cumprirem o seu jogo de folga.

Resultados completos da quarta jornada:

Desportivo F.F 0-3 Real Sociedade

Geneva 2-2 Zona Libertada

Estoril 4-1 F.C Dérby

Académica 1-4 Cantarera

Atlantico 0-6 Juventude

Vasquianos 1-3 Asas do Norte

Classificação:

1- Geneva 10 pontos; 2-Zona Libertada 10 pontos; 3- Batuque 9 pontos; 4-Asas do Norte 9 pontos; 5-Juventude 7 pontos; 6-Cantarera 7 pontos; 7-Real Sociedade 6 pontos; 8-Estoril 5 pontos 9-Vasquianos 3 pontos; 10- F.C Dérby 3 pontos; 11-Académica 0; 12-Desportivo F.F 0; 13-Atlantico 0