CCSL: Alterações no código na base do aumento da taxa de desemprego

5/04/2017 08:24 - Modificado em 5/04/2017 08:24

Na leitura dos dados sobre o emprego avançado pelo INE sobre o desemprego no país, para a CCSL a taxa de desemprego continua elevada em Cabo Verde. E José Manuel Vaz, presidente da CCSL, a RCV, as mudanças no código laboral contribui para que a taxa aumentasse nos últimos dados avançados pelo INE.

“Um dos fatores que contribui para este aumento, e já o tínhamos denunciado, isto é, a flexibilização do código laboral feito pelo governo anterior. Portanto reduziu as indemnizações, despedimentos coletivos e por justa causa, aumentou o horário de trabalho, reduz o pagamento das horas extraordinárias de 50 para 35 por cento” segunda Vaz

Ainda na sua avaliação afirma que as alterações no código facilitou as empresas que tiveram um campo aberto para processar os despedimentos, “e o resultado são o que temos agora”.

Na mesma forma o líder sindical questiona as descidas na taxa de desemprego dos anos anteriores sem que houvesse motivos relevantes que levasse a tal efeito.