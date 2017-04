Centro de Saúde de Ribeira de Craquinha não será encerrado

5/04/2017 08:00 - Modificado em 5/04/2017 08:00

Dos cinco Centros de Saúde de São Vicente, dois deles serão encerrados até 2020, conforme um estudo sobre a rede sanitária dos cuidados de saúde da ilha de São Vicente. E serão construídos de raiz três centros de saúde, informação avançada em Março pela directora nacional de Saúde, “encerrados numa perspectiva de reorganização”, disse na altura.

Entretanto, o delegado de saúde da ilha do Monte cara, garantiu em conferência de imprensa que o centro de saúde de Ribeira de Craquinha não será encerrado. Isto após diversas contestações da população da zona, bem como da repercussão que o anuncio teve nas redes sociais.

“Actualmente não foi tomado nenhuma medida para encerrar o centro de saúde”, diz Elísio Sousa, apoiando para tal, conforme diz de uma garantia dada pelo Ministro da Saúde, após reunião com diversas instituições.

Em relação ao encerramento do Centro de Saúde de Fonte Inês, o delegado de Saúde da ilha, diz apenas que este é um caso em estudo e, assegura no entanto a abertura do centro de Craquinha.

Sendo assim o Elísio Sousa, contraria as decisões dos grupos de trabalho dos profissionais de saúde que discutiram nos dias 21 e 22 de Março o estudo sobre rede sanitária dos cuidados primários de saúde em São Vicente. Que conforme conclusão propõe o encerramento dos centros de saúde de Ribeira de Craquinha e de fonte Inês e a construção de raiz em Monte Sossego, Ribeirinha e Chã de Alecrim.