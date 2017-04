JHA: “O aumento do desemprego é revelador da desgovernação”

Janira Hopffer Almada, Presidente do PAICV, partido da oposição em Cabo Verde, demonstra a sua preocupação sobre o aumento da taxa de desemprego revelado pelo Instituto Nacional de Estatística e considera que este resultado se deve à “desgovernação” do MpD que ao invés de criar 9.000 novos empregos dignos por ano, o país passa a ter mais 9.356 desempregados do que em 2015.

No Facebook, a Presidente do PAICV diz que os dados sobre a taxa de desemprego no país são alarmantes, onde só em 2016, “num único ano, se registou o aumento da taxa de cerca de 3%, sendo um facto preocupante pelas consequências e desolador pela desesperança”!

Post da Presidente do PAICV:

Ao invés dos prometidos 9.000 novos empregos dignos por ano, pelo Governo do MPD, o INE divulga hoje que, neste último ano, Cabo Verde passou a ter mais 9.356 desempregados do que em 2015!

O INE divulgou hoje que a taxa de desemprego passou de 12,4%, em 2015, para 15%, em 2016!

Num único ano, o aumento da taxa de desemprego é de cerca de 3%!

Dados preocupantes, sobretudo, tendo em consideração o desemprego jovem que já ultrapassou os 41%!

Preocupante, pelas consequências!

Desolador pela desesperança!

Revelador da desgovernação!