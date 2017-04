Post: roulottes e demagogia

Publicamos o post do jurista Pedro Delgado que coloca os pontos nos is na questão legal à volta da decisão da CMSV sobre as roulottes. É pena que muita gente, em particular os seus colegas de profissão, façam ouvidos de “mercador” sobre o que o Dr. Pedro Delgado escreve em matéria de legalidade e…. Leis, pois, demagogia com o que é claro na lei não passa nem com maionese e ketchup barrados num hambúrguer nem numa roulotte.

Ao acabar de escutar o debate sobre a decisão da Câmara Municipal de S. Vicente que revoga o despacho administrativo que atribuía licença (alvará) aos proprietários de Lancheonetes, por motivos relacionados com a saúde, ficámos contentes por a Edilidade mindelense, na voz do Chefe de Fiscalização, ter dito que irá passar-lhes alvarás de exploração da actividade, mal cumpram as condições exigidas por lei.

Os juristas, sobretudo, os que exercem a função de deputação, não deveriam ser demagogos, ao ponto de questionarem a decisão legal da Câmara Municipal de S. Vicente, porquanto, sabem que diante de situações do género, a mesma pode emitir actos do tipo, sem que sejam executados pelo Tribunal Administrativo (auto-executoriedade); sem prejuízo de criticarem o mérito do acto em questão. Seria óptimo que a UCID (Críticas Periódicas Ucid), na pessoa do seu deputado, João Luís, dissesse que a Edilidade mindelense não cometeu Abuso de Poder ao cancelar as licenças de exploração da actividade própria das Lancheonetes.

Havendo a prática de ilegalidade, os proprietários poderão pedir a anulação dos actos administrativos (definitivos e executórios) perante o tribunal judicial da Comarca de S. Vicente, enquanto Tribunal Administrativo de Primeira Instância.

Pedro Rogério Delgado