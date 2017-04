GNSS uma realidade que aguarda o “sim” da Agência de Aviação Civil

3/04/2017 08:24 - Modificado em 3/04/2017 08:27

O Ministro da Economia, José Gonçalves, assegura que a implementação do sistema de navegação global por satélite (GNSS) nos aeroportos de São Vicente e Boavista, está bem encaminhado e que, por agora, se espera pela análise da Agência de Aviação Civil (AAC).

“O sistema de navegação global por satélite é um dos mais avançados no mundo e vai beneficiar essas duas ilhas e a entrega da documentação foi feita no dia 21 de Março à AAC. Esta já fez uma primeira análise, porém, como autoridade, poderá fazer alguns ajustes”, diz o Ministro em entrevista à RCV, adiantando que a ASA cumpriu com a exigência do executivo.

Após as dificuldades enfrentadas no final do ano passado, devido à bruma seca, que originou cancelamentos e desvios de voos numa época alta, o Ministro da Economia exigiu ao Conselho de Administração da ASA a preparação dos documentos para a implementação do GNSS nos aeroportos Cesária Évora e Aristides Pereira. A empresa cumpriu com as instruções da tutela e entregou a documentação no dia 21 de Março à AAC e agora aguarda pela resposta da agência.

A implementação do sistema de navegação global por satélite fornecerá dados de posicionamento dos aviões facilitando as aproximações, aterragens e descolagens em tempo útil, sobretudo, em condições adversas como a bruma seca. E assim, resolver um problema que afecta esses dois aeroportos que, sem esse sistema, ficam inoperacionais, em particular, em tempo de bruma seca.