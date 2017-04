Um dos suspeitos do assalto ao Novo Banco foi preso

1/04/2017 13:20 - Modificado em 1/04/2017 13:20

O homem de 28 anos acusado de ter participado no assalto ao Novo Banco, na cidade da Praia foi presente ao Tribunal da Comarca da Praia esta sexta-feira, 31. O juiz entendeu que havia fortes indícios de crime e entendeu decretar prisão preventiva para o arguido.

O assalto ao Novo Banco ocorreu na tarde do dia 08 de Março, quando quatro indivíduos encapuzados entraram na agência no Plateau e tentaram roubar o dinheiro. Contudo a operação não tive sucesso graças a uma acçao policial onde uma agente disparou tiros contra os meliantes tendo atingido um dos assaltantes.

Os assaltantes entraram no local e com recurso a uma arma de fogo, ameaçaram os funcionários e conseguiram subtrair uma quantia em dinheiro. Com o apoio de uma viatura, os indivíduos conseguiram fugir do local sem que tivessem sido identificados. Uma investigação desencadeada pela Policia Judiciaria e a Policia Nacional conseguiram identificar um dos suspeitos.

Trata-se de um homem de 28 anos e foi detido mediante um mandato de captura por parte do Ministério Publico. Uma vez ouvido no Tribunal da Comarca da Praia, o arguido foi conduzido a Cadeia de São Martinho por haver fortes indícios de ter participado do crime.

Apesar desta medida de coação, outros suspeitos estão por identificar. O caso continua sob investigação policial. Recorda-se que no passado dia 24 de Fevereiro, indivíduos encapuçados e armados tiveram acesso ao BCN em Achada Santo António, cidade da Praia, onde ameaçaram os funcionários e conseguiram subtrair duzentos mil escudos do cofre.

Contudo, não conseguiram levar um valor maior porque a Polícia Nacional chegou a tempo e puseram-se em fuga com o apoio de uma viatura da marca Toyota Starlet que, posteriormente, foi apreendida pela PN. Seis dos quatro indivíduos acusados de serem os autores do assalto estão em prisão preventiva aguardando pelo desfecho.