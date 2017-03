Santos Nascimento – Menção Honrosa Animador de Comunicação Social

31/03/2017 08:12 - Modificado em 31/03/2017 08:12

Santos Nascimento é o profissional da rádio selecionado para receber a Menção Honrosa na categoria Animador de Comunicação Social CVMA by Unitel T+ 2017.

Depois de anunciadas as menções honrosas de artistas solidário, compositor e DJ, agora é a vez da comunicação social entrar no lote. Esta é conforme, nota da organização uma categoria premeia as “vozes” que se têm destacado no mundo da rádio, incluindo na promoção e divulgação da música cabo-verdiana.

A atribuição desta Menção Honrosa tem em conta, não só a atualidade mas sobretudo os anos de carreira e o percurso dos profissionais da rádio.

Aos 62 anos de idade João Augusto “Santos Nascimento”, conta com largos anos de carreira dedicados à Rádio, à Cultura e à promoção da Música de Cabo Verde, além de vários programas de caráter informativo.

Santos Nascimento

João Augusto Santos Nascimento, conhecido no mundo da rádio, como “Santos Nascimento” nasceu a 28 de setembro de 1954, em São Vicente.

Na altura, completou os estudos liceais até ao 7º ano, no Liceu Gil Eanes, mas ingressou na Rádio Barlavento, ainda estudante do Liceu. A sua dedicação ao mundo da rádio já se fazia sentir, pois, trabalhava em part-time, como Assistente da Discoteca, nos inícios do ano de 1971.

Curioso e determinado em aprender sempre mais, acabou depois por fazer o estágio escolar como “ajudante de estúdio”, enquanto técnico de som. Depois, já nos primórdios da novel estação – Rádio Voz de São Vicente – estagiou e tornou-se locutor da mesma.

Já mais tarde, nos anos 80 do século passado, tirou o curso profissional de “Radiodifusão” na antiga RDA (Alemanha Democrática), passando então a produzir e realizar programas na Rádio Nacional de Cabo Verde.

Na altura, programas culturais e musicais diversos, tiveram a autoria deste Animador de Antena, dos quais podemos destacar ‘Convívio’, ‘Sons & Tons’ e ‘Ondas na Noite’. Emissões que sempre foram cativando os ouvintes.

Ainda nos finais dos anos 80, foi transferido para a capital do país, onde se manteve sempre no Departamento de Programas – que chefiou em 1992/93.

Santos Nascimento já desempenhou, também, o cargo de Diretor da RCV, rádio à qual tem dedicado a sua carreira profissional, sendo um dos mais prestigiados nomes que dão voz à RCV.

Atualmente, “Nação Global” e “Tarde RCV” são os dois programas da sua autoria nos microfones da rádio nacional.

Hoje, sexta-feira será anunciada a ultima, das cinco menções honrosas do CMVA 2017, a categoria Músicas da nossa vida.

Menções Honrosas

A organização e o júri criaram a figura das Menções Honrosas nos CVMA by Unitel T+. Trata-se de categorias que destacam determinadas personalidades da música nacional cujo percurso seja merecedor de uma distinção.

Estas menções são e atribuídas durante a cerimónia oficial a 06 de Maio.