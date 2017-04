Campanha “Família Mindelact”

Foi apresentada, no passado dia 27 de Março, Dia Mundial do Teatro, a campanha “Família Mindelact” que, de acordo com a Associação Artística e Cultural Mindelact, tem como objectivo principal alargar substancialmente o leque de participação de todos os admiradores, seguidores e colaboradores da referida associação, entre artistas, amigos, público, dentro e fora de Cabo Verde.

​A campanha “Família Mindelact”, corresponderá, a partir desta data, ao conjunto de sócios registados na Associação Artística e Cultural Mindelact e, para fazer parte desta família, só é preciso inscrever-se, seja online seja presencialmente.

Tem duas vertentes complementares. A primeira, realizada a partir de uma proposta estética do fotógrafo Bob Lima, Cabo Verde, tem como slogan “O Teatro que Respira a Cidade”, ou seja, realça o local onde a dinâmica teatral acontece, tendo o foco na urbanidade e na relação da pessoa (sem máscara) com a sua persona (com máscara).

A segunda vertente, é mais “intimista”, refere a associação e, tem como frase de destaque “o Mindelense que Respira o Teatro”. “Aqui, o foco é na forma como, na nossa relação com a arte cénica, respiramos, sentimos, namoramos, pulsamos ou espreitamos pelo e com o teatro. A proposta fotográfica ficou a cargo de Ana Rezende, Brasil”.

​Em ambos os casos, explica que quem deu a cara pela campanha foram os agentes teatrais do Mindelo e a ligação entre estas duas vertentes é feita pelas máscaras utilizadas, concebidas pelo artista plástico Abraão Vicente, no âmbito de uma produção teatral de 2008 (“Máscaras”, co-produção entre o Grupo de Teatro do Centro Cultural Português e a Companhia Raiz di Polon).

​Em relação aos custos, para fazer parte desta família, a associação propõe que seja aplicada uma ​taxa de inscrição de 1.000$00 (residentes) e 20€ (externos), que valerá como quota anual. A inscrição será renovada, anualmente, durante o mês de Março, o mês do teatro.

São vários os benefícios que os sócios da “Família Mindelact” possuem, entre eles, “o prazer de estar e pertencer a esta grande família artística e cultural e, com ela, colaborar de forma efectiva”.

Cada subscritor receberá ainda um cartão de sócio devidamente numerado. “Esse cartão permitirá ter descontos na aquisição de bilhetes para os espectáculos do festival Mindelact assim como para a compra de livros, revistas ou materiais de promoção editados/produzidos pela nossa associação”.